Brandruine im Stadtzentrum Wie geht es nach dem Hausbrand in St. Goar weiter? Martin Boldt 05.11.2026, 14:30 Uhr

i Am Montagmorgen gelang es den Feuerwehrleuten in St. Goar, eine achtköpfige Familie aus den Flammen ihres Wohnhauses zu retten. Martin Boldt

Zehn Bewohner haben durch einen Brand in der St. Goarer Innenstadt ihr Heim verloren. Sie sind inzwischen in einem Hotel der Stadt untergekommen. Bürgermeister Falko Hönisch hofft auf schnelle Entscheidung zu Wiederaufbau oder Abriss der Immobilie.

Aus weiterhin ungeklärten Umständen ist es am Montagmorgen in der St. Goarer Innenstadt zu einem Brand gekommen, in dessen Verlauf ein Wohnhaus in der Straße „Kirchplatz“ aus dem 18. Jahrhundert zerstört und ein weiteres beschädigt worden sind. Insgesamt zehn Menschen, darunter eine achtköpfige Familie, haben hierdurch ihr Zuhause verloren.







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