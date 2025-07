Die Bauarbeiten zur Sanierung der Hunsrückquerbahn laufen seit Februar auf Hochtouren. Mit ihnen hat auch die politische Diskussion um die Zukunft der Bahnstrecke an Fahrt aufgenommen. Einerseits sind die aufwendigen Bauarbeiten eine Belastung für die Anlieger. Andererseits werden die Stimmen in der Region lauter, dass diese Investitionen als Grundlage auch darauf hinauslaufen sollen, dass künftig wieder Personennahverkehr (SPNV) auf der Strecke stattfinden kann. Am Donnerstag, 24. Juli, kamen auf Einladung des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) die Beteiligten erstmals zu einem runden Tisch zusammen. Auskunft gab das MKUEM zu dem Treffen auf unsere Anfrage hin nicht. Zeit für eine Zusammenfassung, was sich im vergangenen halben Jahr in Sachen Hunsrückquerbahn getan hat, und einen Ausblick, wie es mit der Strecke weitergehen könnte.

Was passiert auf der Strecke?

Die Bahn wurde gerichtlich dazu verpflichtet, die nicht stillgelegte Strecke in einen befahrbaren Zustand zu versetzen. 2023 begannen Arbeiten etwa mit dem Freischneiden der Strecke, 2024 wurden die Gleise getauscht, 2025 werden hauptsächlich Schotter und Schwellen erneuert. Die Arbeiten laufen teils Tag und Nacht. Mit ihnen gehen Lärmbelästigung und auch Schäden an den befahrenen Straßen einher.

Wie hat sich die Informationslage in den vergangenen Monaten geändert?

Lange herrschte Unklarheit darüber, welche Geschwindigkeit und welche Zugfrequenz nach der Sanierung auf der Strecke möglich sein würde. Dazu haben wohl vor allem Äußerungen auf einem nicht öffentlichen Informationstreffen der DB Infrago geführt. Richtig ist: Die zulässige Geschwindigkeit auf der Strecke hatte das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) auf Antrag der DB 2013 auf 10 beziehungsweise 20 km/h begrenzt. Experten zufolge sollen jedoch auf der Strecke nach der Sanierung wieder deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich sein. Landrat Volker Boch wandte sich in mehreren Schreiben an die DB, das EBA, das MKUEM des Landes und das Bundesverkehrsministerium (BMV).

i Die Bauarbeiten an der Hunsrückquerbahn laufen weiter auf Hochtouren. Der Schotterzug mit 28 Waggons wartet in Argenthal. Thomas Torkler

Aus den Antworten auf die Schreiben und Anfragen unserer Zeitung geht unter anderem hervor:

- auf der Strecke sind nach der Sanierung grundsätzlich Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde möglich, beschränkende Faktoren sind laut der DB konstruktive Bauwerke sowie die Leit- und Sicherungstechnik

- das EBA setzt sich für eine schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme der Hunsrückquerbahn ein

- das BMV sieht Chancen, die Sanierung mit einem Reaktivierungsvorhaben des Landes für den SPNV zu verknüpfen und wirkt darauf hin, dass keine Fakten dagegen geschaffen werden

- das MKUEM sieht die Hunsrückquerbahn als eine wichtige infrastrukturelle Zukunftsoption für die Region an und prüft Nutzen und Kosten einer möglichen Reaktivierung auf Grundlage der aktuellen Sanierungsarbeiten

Was ist auf politischer Ebene passiert?

Über die genannten Schreiben an die Akteure hinaus wirken in erster Linie Landrat Boch und die Kreisverwaltung, aber auch etliche weitere Politiker darauf hin, dass die Bahn im Sinne der Menschen in der Region entwickelt wird. Der Kreistag, die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, die Stadt Simmern und das Jugendparlament Simmern-Rheinböllen haben Resolutionen gefasst, in der gefordert wird, die Strecke für den SPNV fit zu machen.

Was sind die Forderungen?

Die Forderungen in der Resolution des Kreistags richten sich an das Land, den Bund, die DB und das EBA.

Das Land wird aufgefordert:

- einen runden Tisch mit allen relevanten Akteuren ins Leben rufen (der erste Termin dazu hat am Donnerstag, 24. Juli, stattgefunden)

- die Nutzen-Kosten-Untersuchung schnellstmöglich fertigzustellen, „transparent zu machen und dem Projekt eine hohe Priorität beizumessen“ sowie die notwendigen Haushaltsmittel einzustellen, das Planfeststellungsverfahren sofern nötig wieder aufzunehmen und den Flughafen Hahn im Zuge der Reaktivierung mit anzuschließen

Der Bund und die DB sollen sich klar zu dem Projekt bekennen, es fördern und die Region transparent einzubinden.

Das EBA ist aufgefordert, das Planungsvorhaben und die Reaktivierung für den Personen- und Güterverkehr zu unterstützen und die dafür notwendigen Bescheide zu erlassen.

Wer will die Strecke nutzen?

Wenn ein Unternehmen/Zweckverband eine Strecke nutzen will, muss es diesen Verkehr anmelden, man spricht dabei von bestellen. Das hat unter anderem das Land getan und über die entsprechenden Aufgabenträger, Trassen für einen saisonalen Zugverkehr auf der Hunsrückquerbahn bestellt. Nach unseren Informationen hat zudem ein Unternehmen auf der Strecke Güter- und Personenverkehr für das kommende Jahr bestellt, und auch die IG Nationalparkbahn plant Fahrten auf der Strecke.

Welche Summen werden für die Sanierung veranschlagt, und was würden weitere Arbeiten kosten, die Personenverkehr ermöglichen?

Was die Kosten für die aktuellen Arbeiten betrifft, stehen unterschiedliche Zahlen von 50 bis 100 Millionen Euro im Raum. Auf Anfrage unserer Zeitung blieb die DB zuletzt unkonkret und sprach von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Die Kosten zur Ertüchtigung der weiteren Bauwerke für den Personenverkehr schätzt die DB auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

Wie geht es weiter?

Der Kreis will es nicht allein bei der Resolution belassen. Wie Landrat Volker Boch berichtet, prüfe man derzeit auf der rechtlichen Ebene, ob das Verfahren zum Rückbau der Bahnübergänge seitens der DB formal korrekt abgelaufen ist. Zudem wolle man darauf setzen, das starke, insbesondere wirtschaftliche Interesse in der Region an Verkehr auf der Hunsrückquerbahn zu bündeln und aufzuzeigen. Ein dritter Ansatzpunkt ist, gemeinsam mit dem Land darauf hinzuwirken, dass die aktuellen Sanierungsarbeiten in Einklang mit den Reaktivierungsvorhaben der Landesregierung gebracht werden.