Turm ist noch immer abgebaut
Wie geht es mit Aussichtsturm am Spitzen Stein weiter?
2021 wurde der Aussichtsturm am Spitzen Stein feierlich eröffnet.
2021 wurde der Aussichtsturm am Spitzen Stein feierlich eröffnet.
Werner Dupuis

Vorsicht statt Aussicht: Der 16 Meter hohe Aussichtsturm am Spitzen Stein wurde nach Auffälligkeiten an der Konstruktion vorsorglich abgebaut. Jetzt steht fest, wie es mit dem Bauwerk weitergeht.

Lesezeit 1 Minute
Die Wandersaison zieht wieder zahlreiche Menschen an den Mittelrhein, und das Traumschleifchen Spitzer Stein ist eines der beliebten Ziele. Doch mitten in der Hauptsaison fehlt derzeit ein markanter Blickfang entlang der Strecke: der 16 Meter hohe Aussichtsturm, der bis zum vergangenen Jahr zusätzliche Panoramen bot.

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