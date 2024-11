Erster Mittelrhein-Weinkönig Wie Felix Grün das Anbaugebiet repräsentieren will 21.11.2024, 12:00 Uhr

i Felix Grün ist vor Kurzem erster Mittelrhein-Weinkönig geworden. Der 27-Jährige aus St. Goar studiert aktuell und ist als Social-Media-Manager tätig. Werner Dupuis

Der Weinbau ist eine uralte Tradition, die sozialen Netzwerke sind dagegen noch eine recht neue Erfindung. Der 27-Jährige erzählt, wie er diese beiden Themen zusammenbringen will, und wie die Liebe zu den Reben seine Kindheit und Jugend geprägt hat.

Ein Ort, an dem Natur und Handwerk verschmelzen – so beschreibt Felix Grün das Weinanbaugebiet Mittelrhein in einem seiner Beiträge auf Instagram. Kurze Szenen mit Burgen, dem Rhein und saftig grünen Reben folgen dabei aufeinander, der 27-Jährige streift lächelnd durch den Wingert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen