Landesgelder machen’s möglich Wie es mit dem Rathaus in Kastellaun weitergeht Werner Dupuis 28.11.2025, 15:00 Uhr

i 2,21 Millionen Euro können dank des Förderprogramms in die Sanierung des Kastellauner Rathaus investiert werden. Auf der Rückseite sind auch Erweiterungen, wie beispielsweise für einen multifunktionalen und barrierefreien Versammlungsraum, möglich. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Das Rathaus in Kastellaun ist in die Jahre gekommen, sogar vom Abriss war schon mal die Rede. Doch jetzt ist eine andere Lösung möglich – dank Unterstützung des Landes.

Erfreuliche Nachricht für das Kastellauner Land: 2,6 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde aus dem rheinland-pfälzischen Förderprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ zur Bewältigung größerer struktureller Herausforderungen. Die Mittel sollen für die Sanierung des Kastellauner Rathauses, für den Ausbau des Radwegenetzes und die Anschaffung eines E-Bürgerbuses verwendet werden.







