Wie es mit dem Rathaus in Kastellaun weitergeht

Das Rathaus in Kastellaun ist in die Jahre gekommen, sogar vom Abriss war schon mal die Rede. Doch jetzt ist eine andere Lösung möglich – dank Unterstützung des Landes.
Lesezeit 2 Minuten
Erfreuliche Nachricht für das Kastellauner Land: 2,6 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde aus dem rheinland-pfälzischen Förderprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ zur Bewältigung größerer struktureller Herausforderungen. Die Mittel sollen für die Sanierung des Kastellauner Rathauses, für den Ausbau des Radwegenetzes und die Anschaffung eines E-Bürgerbuses verwendet werden.