Rhein-Hunsrück-Kreis ist dabei Wie eine App Ersthelfern helfen soll, leben zu retten Philipp Lauer 27.03.2026, 13:12 Uhr

i Symbolfoto: Ausbilder demonstrieren die Reanimation an einer Übungspuppe. Jan Woitas/dpa. picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es bereits eine große Anzahl an sogenannten First-Respondern, die in Notfällen Erste Hilfe vor Ort leisten können. Nun soll eine App Ersthelfern im Notfall noch schneller zu Patienten lotsen – wenn jede Minute zählt:

Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich an der Einrichtung einer Ersthelfer-App im Leitstellenbereich Koblenz. Die App richtet sich an qualifizierte Ersthelfer, die diese auf ihrem Smartphone installieren. Sie soll dabei helfen, in den entscheidenden Minuten bei einem Herz-Kreislaufstillstand Hilfe für den Patienten zu alarmieren und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts zu überbrücken.







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