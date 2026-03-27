Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es bereits eine große Anzahl an sogenannten First-Respondern, die in Notfällen Erste Hilfe vor Ort leisten können. Nun soll eine App Ersthelfern im Notfall noch schneller zu Patienten lotsen – wenn jede Minute zählt:
Lesezeit 1 Minute
Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich an der Einrichtung einer Ersthelfer-App im Leitstellenbereich Koblenz. Die App richtet sich an qualifizierte Ersthelfer, die diese auf ihrem Smartphone installieren. Sie soll dabei helfen, in den entscheidenden Minuten bei einem Herz-Kreislaufstillstand Hilfe für den Patienten zu alarmieren und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts zu überbrücken.