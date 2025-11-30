Wie die Zukunft von Boge in Simmern gesichert wird

Zuletzt gab es für die Industrie im Rhein-Hunsrück-Kreis eher schlechte Nachrichten, zum Beispiel den geplanten Stellenabbau bei Bomag. Besser sieht es bei Boge in Simmern aus. Dort läuft ein Transformationsprozess, der Arbeitsplätze sichern soll.
Gemeinsam die in den Verhandlungen im Sommer zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung vereinbarten Ziele zu erreichen: Das war der allgemeine Tenor der Betriebsversammlung von Boge Elastmetall zum Start der Umsetzung des Transformationstarifvertrages zur Zukunftssicherung am Samstag in der Hunsrückhalle in Simmern.