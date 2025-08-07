Aus der Begegnung der beiden Künstler Friedrich Karl Ströher und Louis Zierke entstand eine gute Zusammenarbeit, bei der auch der Hunsrück eine große Rolle spielte. Eine Dauerleihgabe an das Hunsrück-Museum erinnert nun an diese besondere Beziehung.

Ihre Kunst hat sie zusammengebracht, den Hunsrückmaler Friedrich Karl Ströher und den in Bad Godesberg beheimateten Louis Zierke. Sie lernten sich während ihrer Studienzeit in Berlin kennen. Daraus wurde eine Freundschaft, in deren Verlauf Zierke seinen Malerkollegen öfter auch in dessen Heimatdorf Irmenach besuchte. Gemeinsam gingen die beiden zum Malen in die Landschaft rund um Irmenach. Dabei entstanden acht großformatige Aquarelle, die aus dem Nachlass von Zierke jetzt der Stiftung Ströher als Dauerleihgabe übergeben wurden.

Zu den in der Welt der Kunst vergessenen, wegen ihres Werks aber nicht unbedeutenden Malern des 20. Jahrhunderts, gehören Friedrich Karl Ströher (1876–1925) und Louis Zierke (1887–1945). Trotz aller Unterschiede hatten Ströher und Zierke auch manche Gemeinsamkeiten in ihren Biografien. Zierke, der in Bad Godesberg geboren und aufgewachsen war, war zwar zehn Jahre jünger als Ströher. Aber genauso wie bei Ströher war sein Vater Anstreicher und Dekorationsmaler. Nach ihrer Schulzeit begannen beide eine Ausbildung zum Dekorationsmaler.

Beide verfolgten künstlerische Ambitionen

Zierkes Weg führte nach Düsseldorf zur Kunstgewerbeschule. Sein Studium schloss er 1906 erfolgreich ab. Der Wunsch seines Vaters, er möge ins elterliche Geschäft einsteigen, lehnte er kategorisch ab. Wie Ströher verfolgte Zierke konsequent seine künstlerischen Ambitionen und wollte Kunstmaler werden. Allerdings war Zierkes finanzielle Basis dank seiner Familie bedeutend besser als Ströhers.

1909 richtete ihm sein Vater in Godesberg ein eigenes Atelier ein. Über Kunstschulen in München kam Zierke schließlich nach Berlin. Dort war er 1910/11 Schüler von Lovis Corinth. Diese Begegnung prägte ihn nachhaltig und gilt als Grundlage seiner späteren Entwicklung zum expressiven Realismus. In dieser Zeit muss er auch Ströher kennengelernt haben.

Regelmäßige Hunsrück-Visiten

Zierke reiste im Sommer 1919 erstmals aus dem Rheintal auf die Hunsrückhöhen nach Irmenach. Die Widmung auf einem Selbstportrait Ströhers weist darauf hin. Im Nachlass Zierkes befindet sich eine weitere Grafik Ströhers mit einer Kuh aus dem Jahr 1919. Pinselzeichnungen Zierkes von 1919 und 1920, die mit „Irmenach“ bezeichnet sind, eine mit „Hunsrück“ betitelte Lithografie und weitere Motive weisen deutlich auf seine Hunsrück-Visiten hin. Beide Malerfreunde haben offensichtlich die Herbst- und Erntezeiten zur gemeinsamen Arbeit genutzt. Bei Zierke entstanden vor allem Tuschezeichnungen und Aquarelle von Landschaften und Menschen. Ähnliche Motive bei Ströher deuten darauf hin, dass beide sogar den gleichen Malstandort nutzten. Eine Gegenüberstellung dokumentiert dies eindeutig.

1920 reiste Ströher zum Gegenbesuch nach Godesberg. Zierke wurde anschließend Mitglied des von Ströher gegründeten „Künstlerbund Westmark“. 1921 beteiligte sich Ströher als Gast an einer Ausstellung des Godesberger Künstlerbunds. Ströhers Holzschnitte wurden damals von Kritikern als „das Rühmens werteste der gesamten Ausstellung“ bezeichnet. 1920 und 1921 weilte Zierke häufiger in Irmenach. Diese beiden Jahre waren für ihn äußerst produktiv. Nie wieder entstanden grafische Werke in solcher Fülle. Zierke schuf sich einen Fundus an Motiven und Bildideen, von denen er noch lange zehren konnte. Nach seiner Ausbildung an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule und den Jahren bei Lovis Corinth in Berlin bezeichnen Biographen die Zeit mit Ströher in Irmenach als eine Zeit „neuer Erfahrung und der Hinwendung zum expressiven Realismus“.

Schafherde ist Motiv eines Gemäldes von Zierke

1922 lockerte sich die Verbindung der beiden Maler. Ob sie sich bis zum Tod Ströhers am 25. Dezember 1925 nochmals gesehen haben, ist ungewiss. Themen aus Irmenach begleiteten Zierke während der ganzen Zeit seines kreativen künstlerischen Schaffens. Unter anderem blieben ihm Hunsücker Schafherden im Sinn. Sein Bild „Der Weg der Schafe“ von 1932 gehört zu seinen besten Gemälden. Während der Zeit des Nationalsozialismus zog sich Zierke aus dem Kunstbetrieb zurück. Er starb am 26. Februar 1945 in Bad Godesberg.