Sie war mal eine der mächtigsten Burgen am Mittelrhein, nun soll die Burg Rheinfels über St. Goar eines der Schmuckstücke der Gartenschau in drei Jahren werden. Was für die komplexe Burg geplant ist.
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Für Petra Bittkau ist sie eine der schönsten Burgen im Mittelrheintal und auch deshalb eine spannende Herausforderung. Die Burg Rheinfels hoch über St. Goar soll eines DER Schmuckstücke der Bundesgartenschau 2029 werden. Beplant wird das Projekt vom Wiesbadener Büro „Die Landschaftsarchitekten“, deren Geschäftsführerin Bittkau ist.