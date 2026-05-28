Mit Planern vor Ort Wie die Burg Rheinfels für die Buga 2029 erblühen soll Marta Fröhlich 28.05.2026, 14:00 Uhr

i Petra Bittkau und Andreas Heinemann planen die Ausstellungsflächen für die Bundesgartenschau 2029 auf der Burg Rheinfels. Marta Fröhlich

Sie war mal eine der mächtigsten Burgen am Mittelrhein, nun soll die Burg Rheinfels über St. Goar eines der Schmuckstücke der Gartenschau in drei Jahren werden. Was für die komplexe Burg geplant ist.

Für Petra Bittkau ist sie eine der schönsten Burgen im Mittelrheintal und auch deshalb eine spannende Herausforderung. Die Burg Rheinfels hoch über St. Goar soll eines DER Schmuckstücke der Bundesgartenschau 2029 werden. Beplant wird das Projekt vom Wiesbadener Büro „Die Landschaftsarchitekten“, deren Geschäftsführerin Bittkau ist.







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