Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie der Mensch zum Küssen kam 21.11.2025, 09:23 Uhr

i Ein Küsschen in Ehren kann niemand verwehren - oder doch? dpa/Barbara Walton. picture-alliance/ dpa

Guten Freunden schenkt man ein Küsschen: Die einen denken dabei an Süßigkeiten, die anderen ans Knutschen. Frage an alle, die ans Knutschen denken: Warum schenken wir einander überhaupt Küsschen?

Den ersten Kuss vergisst man nie: Wo es passiert ist, wann, natürlich mit wem, unter welchen Umständen und warum überhaupt – da wird jeder seine eigene Geschichte erzählen können. An dieser Stelle wollen wir das aber gar nicht arg vertiefen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang nur, dass es in diesen Fällen stets um die jeweils persönliche Erinnerung geht.







Artikel teilen

Artikel teilen