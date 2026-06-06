Trockenheit hat Folgen Wie der heiße Mai die Ernte im Hunsrück beeinflusst Marie Pörsch 06.06.2026, 14:00 Uhr

Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen lassen die Landwirte nicht ruhig schlafen. Denn die Pflanzen reiften durch den milden Winter zu früh und leiden jetzt unter den Bedingungen. Was das konkret für Landwirtschaft und Weinbau heißt.

Die Hitzewelle im Mai hat nicht nur diejenigen zum Schwitzen gebracht, die sich bei dem warmen Wetter in die Sonne gewagt haben, sondern auch Landwirte im Rhein-Hunsrück-Kreis. Denn das trockene Wetter und die hohen Temperaturen beeinflussen nicht nur das Wachstum der Pflanzen, sondern sie bestimmen auch, wann die Ernte beginnen kann und wie ertragreich diese ausfällt.







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