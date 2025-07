Vom Bio-Putzstein bis zur Wundertüte – auf dem Beller Markt gibt’s wohl nichts, was es nicht gibt. Das große Angebot an mehr als 400 Ständen ist aber nur ein Grund, warum der Markt so beliebt ist. Der andere: Man trifft dort jede Menge alte Bekannte.

Um 9.45 Uhr staute sich bereits der Verkehr auf der Hunsrückhöhenstraße aus Richtung Kappel zurück bis zur Abfahrt Hasselbach. Traditionell sind die Besucher des Beller Marktes früh dran, denn sie wollen in Ruhe das Angebot in Augenschein nehmen und der Mittagshitze entgehen. Letztere stand diesmal nicht zu befürchten. Es herrschte optimales Marktwetter, meinte ein Besucher, der um 11.45 Uhr bereits seine Runde gedreht hatte, noch eine Pizza-Ecke in den Mund schob und wieder den Parkplatz ansteuerte. Er hatte wohl entweder nicht alle der mehr als 400 Marktstände gesehen oder wurde nicht alle paar Meter aufgehalten, weil er wieder einen Bekannten getroffen hatte.

Man trifft sich auf dem Markt. „Un?“, lautet eine beliebte Frage, und die ebenso plausible wie umfassende Antwort kommt prompt: „Muss ja.“ Zugegeben, so knapp läuft die Kommunikation auf dem Beller Markt in der Regel nicht ab. Da blockieren ganze Grüppchen die Wege entlang der Stände, um zu maije, oder man lässt sich gleich bei einem heimischen Wirt nieder, bestellt was zu trinken und hält ein Schwätzchen – mit vollem Mund, denn die Worscht muss.

Alles Mögliche, sogar Buddhas

Diesmal brauchten sich die Besucher nicht unter die dichten Baumkronen auf dem Marktgelände flüchten, um die sengende Hitze erträglicher zu machen. Bei bedecktem Himmel und angenehmen 20 bis 22 Grad ließ es sich aushalten. Die kleinen Besucher drehten ein paar Runden auf den Karussells oder im Riesenrad. Das Volksfest zieht jedes Jahr die Massen an. Nach der Pandemie hat auch der Beller Markt längst wieder Fahrt aufgenommen, gefühlt herrscht wieder Betrieb wie immer.

Und das Angebot an den Ständen ist wahrlich vielfältig. „Guck mo, Omas Bio-Putzstein“, sagte ein Besucher zu seiner Frau. Kannte sie schon: „Jo, jo, hatte mer alles schon, hommer noch dähääm.“ Einen der roten Regenschirme brauchte das Paar auch nicht zu erstehen. Die gab’s am Nachbarstand und außerdem, so versicherte Verkäuferin, „noch alles Mögliche, sogar Buddhas.“

"Alles Unikate und alles Handarbeot", versicherte die Verkäuferin am Stand mit den bunten Tellern, Schalen und Schüsseln aus farbenfroh gebrannter Keramik. Die Kunden hatten beim Aussuchen die Qual der Wahl. Thomas Torkler Wer eine Wurst ohne anzustehen bekommen möchte, sollte sein Mittagsmahl mindestens auf 11 Uhr vorverlegen, ansonsten kann es dauern. Aber eine Bratwurst geht ja auch locker als zweites Frühstück durch. Unter den großen Bäumen ließen sich die Marktbesucher wie immer gern nieder und machten ein Päuschen. Thomas Torkler Ein Karton mit Dahlien für nen Zehner gab es in der Gasse, wo die Verkäufer sich lautstärkemäßig gegenseitig übertreffen wollen. Die Kundschaft weiß: Erst einmal abwarten, bis der Händler scheinbar die Geduld verliert und dann das Angebot verdoppelt. Aber selbst dann dürften die fahrenden Händler garantiert noch ihr Geschäft machen. Thomas Torkler Auch die Schirme beim Dorftreff Petry aus Bell blieben in den Mittagsstunden zu. Diesmal brannte die Sonne nicht gnadenlos vom Himmel herunter, was die Gäste als äußerst angenehm empfanden. Thomas Torkler Simone Engel aus Nörtershausen (links) wird es, so sagt sie, nie langweilig. Allerlei Dinge stellt sie in Handarbeit her, wie Babykleidung, Kindermützen und vieles mehr. An ihrem Stand, mit dem sie zum zehnten Mal in Bell vertreten war, herrschte großer Andrang, hauptsächlich von weiblicher Kundschaft. Thomas Torkler Geschäft mit der Neugier der Menschen: Was mag wohl drin sein in dem 10-Euro-Paket? Andrea Müller aus Bell schüttelte, um zu hören, wie es rappelt im Karton. Zum Vorschein kamen eine Handtasche, eine Haarschere, Babyspielzeug, eine Weihnachtsbeleuchtung und ein Buch "Malen nach Zahlen". Schnäppchen, oder? Thomas Torkler Blumen sind auf dem Beller Markt immer ein Thema. Nicht nur bei den beliebten Marktschreiern, sondern auch an den kleineren Ständen war das Interesse der Marktbesucher groß. Thomas Torkler Christian Rickus bietet in seinem Forstbetrieb in Kirchberg, zusammen mit seinem Partner von der DKG Landschaftspflege Kappel, Baum- und Gartenpflege an sowie Brennholz und weitere Dienstleistungen rund ums Holz. Thomas Torkler Die roten Regenschirme blieben verpackt und wurde eher zum Ladenhüter, denn es blieb bis in den späten Nachmittag hinein trocken. Die grauen Wolken waren im Gegensatz zur brütenden Hitze im vergangenen Jahr eher willkommen. Barbara Zöllner konnte am Stand von Udo Feltes die Schirme später wieder einladen. Thomas Torkler "Das ist hier kein Discounter-Ingwer", meinte Food Hunter Andreas Zabel aus Hachenburg. Er bot außerdem Knoblauch, Muskatnüsse, Kochbananen, Süßkartoffeln, Zitronengras und sogar Trüffel aus dem Perigord an sowie allerlei andere Spezialitäten, die es nicht an jeder Gemüsetheke im Supermarkt zu kaufen gibt. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler 1 / 10

Ein paar Schritte wartete „die einzige Pfanne, die nicht gegen Sie arbeitet“ auf Abnehmer. Original Sohlinger Stahlwaren fehlten ebensowenig wie die artverwandten Solinger Schneidewerkzeuge, ebenfalls original. Und die Gartenschere mit Rollsystem schneidet dickste Äste kinderleicht.

Die beliebten Marktschreier waren in Bell ebenfalls wieder vertreten. Käse-Max riet: „Jetzt guckt euch das mal ganz entspannt an“, dann stopfte er verschiedene Sorten Käse in die Tüte. Keks-Ronny machte sein Geschäft mit allerlei Schokolade in großen Beuteln. „Willste die große hässliche grüne Tüte oder die hässliche rote?“ Die Leckermäuler nahmen die hässliche grüne Schokotasche. Und beim Blumenhändler musste die Kundschaft aufpassen, denn als ein Käufer mit riesigen Pflanzen im Arm balancierte, rief ihm der Händler hinterher: „Jetzt haste für den Zehner auch noch nen Bandscheibenvorfall!“

Jetzt haste für den Zehner auch noch nen Bandscheibenvorfall!

Das rief der Blumenhändler einem Kunden hinterher, der für 10 Euro riesige Pflanzen erstanden hatte.

Am meisten Zuspruch bekam der Stand, an dem es Rückläufer-Pakete für 10 Euro das Stück zu kaufen gab. Den Inhalt der DHL-Kartons und ebay-Pakete konnte man natürlich nicht sehen. Da wurde kräftig geschüttelt, um herauszufinden, was denn nun drin sein möge. Ein Kopfhörer, eine Nagelschere und ein Handwärmer beispielsweise. Ein Jugendlicher hatte zugeschlagen und laut Verkäufer ein echtes Schnäppchen gemacht.

Andrea Müller packte ebenfalls die Neugier, in einem braunen Karton rappelte es vielversprechend. Soll ich, oder soll ich nicht? Bevor die Bellerin vor Neugier platzte, packte sie einen Zehner aus und erstand die Wundertüte in Paketform. Ergebnis: Eine Handtasche, eine Haarschere, „Malen nach Zahlen“, Babyspielzeug und eine Weihnachtsbeleuchtung kamen zum Vorschein. Unterschiedliche Dinge, die ein Käufer bei einem Händler offenbar ersteigert hat? Egal, heutzutage kann ja vieles Fake sein, warum nicht auch ein Paket? Schließlich wird für 10 Euro ja auch der Spaßfaktor bedient. Der Beller Markt ist auf jeden Fall kein Fake, die Hunsrücker Gemütlichkeit ist garantiert echt.