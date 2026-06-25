Festivalsommer Rhein-Hunsrück Wie das Waldeck Open Air die Folkmusik feiert Hilko Röttgers 25.06.2026, 10:00 Uhr

i Wallis Bird und ihre Begleiter waren vor zwei Jahren beim Waldeck Open Air zu Gast. Auch in diesem Jahr kann sich das Programm wieder sehen und hören lassen. Thomas Torkler

Reinhard Mey und Franz Josef Degenhardt gehörten zu den Ersten, die bei Burg Waldeck unter freiem Himmel ein Konzert gaben. Diese Tradition will das Waldeck Open Air bewahren. Vom 26. bis zum 28. Juni ist die aktuelle Folk-Generation am Start.

Die Wiege der deutschen Open-Air-Festivals steht im Hunsrück, genauer gesagt: bei Burg Waldeck nahe Dorweiler. „Am 1. Februar 1964 fand hier das erste Folk-Festival in Deutschland statt“, erzählt Daniel Hermes-Lorenz. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern von der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck arbeitet er daran, dass diese Tradition in die Zukunft geführt wird.







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