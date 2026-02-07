Veranstaltungsreihe in Simmern Wie Christine Marx die Musik zur Marktzeit gestaltet Werner Dupuis 07.02.2026, 10:30 Uhr

i Kantorin Christine Marx wird die von Joachim Scheiber initiierte Marktzeit fortsetzen und immer wieder selbst auf der historischen Stumm-Orgel der Stephasnskirche spielen. Werner Dupuis

Freunde der Orgelmusik und alle, die einen Moment der Besinnung suchen, sind am ersten Donnerstag eines Monats in der Simmerner Stephanskirche richtig. Seit einem Jahr gibt es dort Musik zur Marktzeit. Wie es mit der Veranstaltungsreihe weitergeht.

Seit einem Jahr gibt es sie nun, die Musik zur Marktzeit in der Simmerner Stephanskirche. Initiiert von dem im Juli 2025 viel zu früh verstorbenen Kantor Joachim Schreiber, ist mittlerweile die Orgelmusik, jeweils am ersten Donnerstag im Monat, zum geschätzten Bestandteil für Besucher des Wochenmarktes geworden.







Artikel teilen

Artikel teilen