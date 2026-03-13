Lage erholt sich auch in USA Wie Bomag-CEO Ingo Ettischer nach vorn blickt Philipp Lauer 13.03.2026, 06:00 Uhr

CEO Ingo Ettischer sieht nach einer Phase geringerer Auslastung eine Stabilisierung bei Bomag. Im Interview gibt er einen Ausblick in das laufende Geschäftsjahr und berichtet, wie Bomag den Standort Boppard für die Zukunft ausrichtet.

Die Folgen der US-Zollpolitik und geringere Nachfrage auf dem USA-Markt hatten sich zuletzt auf die Bomag ausgewirkt, insbesondere auf die Auslastung des Werks am Hauptsitz Boppard. Geschäftsführer Ingo Ettischer blickt im Interview nach vorn. Wie entwickelt sich das laufende Geschäftsjahr für Bomag?







