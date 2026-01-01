Scheidende Bürgermeisterin Wie Bernadette Jourdant Rheinböllen geprägt hat Werner Dupuis 01.01.2026, 16:00 Uhr

i Bis zum 31. März muss Bernadette Jourdant ihren Schreibtisch geräumt haben. Dann endet ihrem eigenen Wunsch entsprechend vorzeitig ihre Amtszeit als Bürgermeisterin von Rheinböllen. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Seit fast zwölf Jahren ist Bernadette Jourdant Stadtbürgermeisterin von Rheinböllen. Der Job hat viel Kraft gekostet, nun legt sie ihr Amt vorzeitig nieder. Ihre Bilanz kann sich sehen lassen.

„Am 31. März 2026 ist offiziell Schluss, dann lege ich mein Amt als Stadtbürgermeisterin von Rheinböllen nieder.“ Als Bernadette Jourdant diese Nachricht ihren Gremien verkündete, waren alle sehr überrascht. Regulär hätte ihre Amtszeit 2029 geendet. „Langsamer geht nicht, entweder weitermachen oder aufhören“, sei die Alternative gewesen, als sie beschloss, nach reiflicher Überlegung aus ihrem Amt auszusteigen, das ihr zwölf Jahre lang alle ...







Artikel teilen

Artikel teilen