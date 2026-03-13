Brand- und Katastrophenschutz Wichtiges Amt im Rhein-Hunsrück: Wer vertritt den BKI? Philipp Lauer 13.03.2026, 18:00 Uhr

i Christian Albrecht (links) und Andreas Roth sind die amtierenden stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteure im Rhein-Hunsrück-Kreis. Christian Albrecht legt das Ehrenamt zum Ende des Monats nieder, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Christian Albrecht tritt Ende des Monats von seinem Ehrenamt als stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises zurück. Ein ehrenamtlicher Nachfolger ist nicht in Sicht. Das beschäftigt die Kreispolitik.

Im Team der bislang allesamt ehrenamtlich tätigen Brand- und Katastrophenschutzinspekteure (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises könnte es bald eine Konstellation geben, die ungewöhnlich erscheint: Weil sich kein Nachfolger für einen der beiden ehrenamtlichen stellvertretenden BKIs im Kreis findet, läuft es darauf hinaus, dass der Kreis einen hauptamtlichen Stellvertreter für den ehrenamtlichen BKI Peter Link ernennt.







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