Wetter im Rhein-Hunsrück-Kreis war deutlich zu mild

Sonne, Regen und Schnee: Das Wetterjahr 2025 hat im Rhein-Hunsrück-Kreis einmal alles geboten. Wie aber ist es insgesamt zu bewerten? Wetterexperte Jürgen Schmidt gibt eine Einschätzung und einen Ausblick für die kommenden Tage.
Lesezeit 2 Minuten
Temperaturen von bis zu 35 Grad und wenig Niederschlag: Das ist die Bilanz des Wetterjahres 2025 im Rhein-Hunsrück-Kreis. Was die Wetterlage sonst noch geprägt hat und wie diese generell einzuordnen ist, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt.„Das Wetter im Rhein-Hunsrück-Kreis war 2025 deutlich zu mild und vor allem das Frühjahr und der Monat Juni waren deutlich zu trocken“, fasst der Experte von Wetterkontor in Ingelheim das Wetterjahr ...