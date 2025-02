„Ferienpark light“ in Planung Werlau soll bis zur Buga Gäste empfangen können 05.02.2025, 06:00 Uhr

i Westlich des Freibads in St. Goar-Werlau will die ZeitWert Immobilie St. Goar GmbH einen Ferienpark realisieren. Erste Planungen wurden dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung vorgestellt. Helena Häuser/Planwerk Häuser

Seit fast 60 Jahren ist die Rede von einem Ferienpark bei Werlau. Konkrete Planungen gibt es seit mindesten 15 Jahren. Unabhängig von dem damals beplanten Areal stellte die ZeitWert Immobilie St. Goar GmbH ihre Ideen für eine Fläche am Freibad vor.

Geht es nach Tobias Jung, könnten oberhalb des Freibads in Werlau schon bald Feriengäste das Mittelrheintal und die Rheinhöhen genießen. Im vergangenen Jahr habe Jung von der ZeitWert Immobilie St. Goar GmbH mit Sitz in Oberhonnefeld das Areal gekauft, berichtete Stadtbürgermeister Falko Hönisch in der jüngsten Sitzung des Stadtrats St.

