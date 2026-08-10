Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wer kennt diesen Delfin?
Die Polizei Andernach hat einen Plüschdelfin gefunden und sucht nun nach dem Besitzer.
Die Polizei Andernach hat einen Plüschdelfin gefunden und sucht nun nach dem Besitzer.
Polizeiinspektion Andernach/dpa. --/Polizeiinspektion Andernach/d

Rettungsaktion auf der Landesstraße: Polizeibeamte haben am Wochenende einen Plüschdelfin davor bewahrt, unter die Räder zu kommen. Jetzt wird der Besitzer gesucht. Kurios: Für die betroffene Dienststelle ist es nicht der erste Einsatz dieser Art.

Lesezeit 1 Minute
Zugegeben, auf der Landesstraße 98 zwischen Ochtendung und Bassenheim dürften am Samstag nicht allzu viele Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis unterwegs gewesen sein. Aber wenn es die richtige Person war und sie diese kleine Kolumne liest, könnte das jemanden sehr glücklich machen.
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