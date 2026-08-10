Rettungsaktion auf der Landesstraße: Polizeibeamte haben am Wochenende einen Plüschdelfin davor bewahrt, unter die Räder zu kommen. Jetzt wird der Besitzer gesucht. Kurios: Für die betroffene Dienststelle ist es nicht der erste Einsatz dieser Art.
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Zugegeben, auf der Landesstraße 98 zwischen Ochtendung und Bassenheim dürften am Samstag nicht allzu viele Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis unterwegs gewesen sein. Aber wenn es die richtige Person war und sie diese kleine Kolumne liest, könnte das jemanden sehr glücklich machen.