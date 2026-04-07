Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wer die Cola nicht ehrt
Endlich wieder (zuckerhaltige) Cola! Das war das Verdienst für das Durchhalten in der Fastenzeit. Passenderweise hat die Hachenb
Endlich wieder (zuckerhaltige) Cola! Das war das Verdienst für das Durchhalten in der Fastenzeit. Passenderweise hat die Hachenburger Brauerei nun eine eigene Cola herausgebracht. Die musste natürlich sofort verköstigt werden.
Daniel Rühle

Das süße, perlige, kohlensäure- und koffeinhaltige Getränk benetzt die Lippen: Eine Erfahrung, die ich 40 Tage und Nächte nicht machen durfte. Der Grund: Die Fastenzeit, eine Zeit ohne Cola, das Ersatzprodukt für den Nicht-Kaffeetrinker.

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Das wäre geschafft! Ostern liegt hinter uns und damit auch die anstrengende Fastenzeit. Ich habe gefastet. Sie auch? Man soll ja auf etwas Verzichten, sei es Konsum, Essen oder andere Dinge, die sonst das tagtägliche Leben bestimmen. Eine Zeit von 40 Tagen der Besinnung, der inneren Einkehr, der Buße.

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