Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wer das Mehl nicht ehrt, ist des Brotes nicht wert
Brot, Brot und Brot - soweit das Auge reicht. Dieses Bild lässt sich wunderbar mit der Bäckerei-Situation in Emmelshausen vergle
Brot, Brot und Brot - soweit das Auge reicht. Dieses Bild lässt sich wunderbar mit der Bäckerei-Situation in Emmelshausen vergleichen.
Frank Molter/dpa. picture alliance/dpa

Es gibt wenige Themen, die so gut wie jeden Menschen betreffen, dafür sind wir doch zu verschieden – auch unsere Interessen und unsere Wohngegenden. Aber die Frage, wo man morgens seine Brötchen herbekommt, hält alles zusammen – auch in Emmelshausen.

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Fest steht: Über ein zu geringes Angebot an Bäckereien kann man sich in Emmelshausen wahrlich nicht beschweren. Nun wird das Angebot sogar noch erweitert. Es ist ein Privileg, die Qual der Wahl zu haben, wo man Brot und Brötchen herbekommt, schaut man sich andere Gegenden an.

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