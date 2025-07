Man hat die Szene sofort vor Augen: ein trüber Abend im Herbst, ein einsamer Bahnsteig, vielleicht in Boppard, vielleicht in Oberwesel. Nebelschwaden liegen über den Gleisen. Aus dem Dunst tritt eine geheimnisvolle Gestalt, eingehüllt in einen grauen Trenchcoat, den Schlapphut tief ins Gesicht gezogen. Ein Spion, na klar!

Okay, ich gebe zu, das war vielleicht ein bisschen zu tief in die Klischee-Kiste gegriffen. Aber es heißt nicht umsonst: Kleider machen Leute. Den Schornsteinfeger erkennt man ja auch sofort an seinem Outfit. Für Spione, die im Verborgenen arbeiten, dürfte so etwas jedoch ein Problem sein. Womit wir beim Onlineshop des Bundesnachrichtendienstes wären.

BND – Tarnung, ade!

Ja, den gibt’s wirklich. Kugelschreiber hat es dort und Notizbücher, die ein Spion der alten Schule gut gebrauchen könnte. Auch Umhängetaschen sind im Sortiment, ebenso wie Tassen und – Bekleidung. Der Trenchcoat hat ausgedient, der Spion von heute trägt dunkelblaue T-Shirts oder Hoodies und für weiter unten zum Beispiel weiße Tennissocken (75 Prozent Baumwolle, 20 Prozent Nylon, 5 Prozent Elastan, leider derzeit ausverkauft). Und auf allem prangt neben einem Logo der Schriftzug „BND“. Tarnung, ade!

Damit spielt der deutsche Auslandsnachrichtendienst fast schon in derselben Liga wie mein Lieblingsgeheimagent James Bond. Dessen Tarnung erweist sich regelmäßig als hinfällig. In „Der Mann mit dem Goldenen Colt“ – um nur ein Beispiel zu nennen – begrüßt ihn Lazar, ein Waffenmacher in Macau, dessen Laden Bond betritt, enthusiastisch mit den Worten: „Ihr Ruf eilt Ihnen voraus.“

Den Feldtest dürften die BND-Klamotten also eher nicht bestehen. Ideal sind sie hingegen für alle, die sich als Spion verkleiden wollen. In vier Monaten beginnt die neue Karnevalssaison. Hoffentlich sind die Socken bis dahin wieder lieferbar.