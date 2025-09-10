Bollenhut, Tracht und Torte – das ist die Schwarzwald-Marie in ihrer Playmobil-Version. Bei den Leuten kam das überragend an. Was die Frage aufwirft: Kann Marie ein Vorbild für den Mittelrhein sein?

Haben Sie das von Marie gehört? Also das von der Schwarzwald-Marie, der Sonderfigur von Playmobil, die Mitte August auf den Markt kam und dann innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Vor den Verkaufsstellen im Schwarzwald muss es zugegangen sein wie weiland vor den Apple-Stores bei der Einführung eines neuen iPhones. Lange Schlangen vor den Geschäften, und das schon weit vor der Öffnungszeit, so wird berichtet. Ob der eine oder andere auch vor dem Laden kampiert hat?

Jedenfalls: Die Schwarzwald-Marie ist die geborene Botschafterin ihrer Heimatregion. Sie trägt den markanten Bollenhut, eine klassische Tracht und hat – natürlich! – eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei. 77.000 Exemplare der Schwarzwald-Marie soll es gegeben haben. Und nach dem überwältigenden Verkaufserfolg ist eine zweite Auflage schon in Planung.

Wenn mit der Marie so dermaßen die Luzie abgeht, kann der Mittelrhein vielleicht davon lernen. Vorgestellt wurde die Schwarzwald-Marie nämlich bei einer Gartenschau. Und so etwas ist hier ja derzeit auch in Planung.

Bleibt die Frage, wer als identitätsstiftende Botschafterin für den Mittelrhein infrage kommt. Wie wäre es mit der Loreley als Playmobil-Figur? Blonde Locken, güldener Kamm – und statt Torte ein Gläschen Wein. Fein!