Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn Karte nicht gleich Karte ist Daniel Rühle 11.09.2026, 07:30 Uhr

i Kartenzahlungen haben auch in Deutschland gerade nach der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Girocard, Debitkarte, Kreditkarte – Es gibt unterschiedliche Arten der Kartenzahlung. Das musste unser Autor nun auch feststellen, als er mit der falschen Karte den Betrieb eines Kiosks für wenige Minuten lahmlegte.

Bargeld, Girocard, Debitkarte, Kreditkarte, Google Pay: Wenn ich meine Geldbörse (oder die Wallet auf meinem Smartphone) öffne, gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, eine Rechnung zu begleichen – sei es beim Einkaufen oder im Restaurant. Während ich als doch eher altmodischer 36-Jähriger Google Pay erst vor wenigen Wochen für mich entdeckt habe und seitdem bereits oft das Smartphone „wie die jungen Leute“ an ein Kartenlesegerät gehalten habe, ...







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