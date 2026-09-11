Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wenn Karte nicht gleich Karte ist
Kartenzahlungen haben auch in Deutschland gerade nach der Corona-Pandemie deutlich zugenommen.
Kartenzahlungen haben auch in Deutschland gerade nach der Corona-Pandemie deutlich zugenommen.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Girocard, Debitkarte, Kreditkarte – Es gibt unterschiedliche Arten der Kartenzahlung. Das musste unser Autor nun auch feststellen, als er mit der falschen Karte den Betrieb eines Kiosks für wenige Minuten lahmlegte.

Lesezeit 1 Minute
Bargeld, Girocard, Debitkarte, Kreditkarte, Google Pay: Wenn ich meine Geldbörse (oder die Wallet auf meinem Smartphone) öffne, gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, eine Rechnung zu begleichen – sei es beim Einkaufen oder im Restaurant. Während ich als doch eher altmodischer 36-Jähriger Google Pay erst vor wenigen Wochen für mich entdeckt habe und seitdem bereits oft das Smartphone „wie die jungen Leute“ an ein Kartenlesegerät gehalten habe, ...
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