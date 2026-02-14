Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn Karneval und Fest der Liebe sich überschneiden Daniel Rühle 14.02.2026, 07:30 Uhr

i Am 14. Februar ist Valentinstag. In diesem Jahr fällt dieser in die heiße Karnevalszeit. Jens Kalaene/dpa. picture alliance/dpa

Es kommt nicht oft vor, dass sich Valentinstag und Karneval überschneiden – in diesem Jahr schon. Das gibt den Narren gleich zwei Gründe, zu feiern.

In der Karnevalszeit gibt es diejenigen, die sich im eigenen stillen Kämmerlein einschließen und nichts mit dem Trubel zu tun haben wollen, munkelt man. Aber natürlich gibt es am Mittelrhein und im Hunsrück auch diejenigen, die sich in Schale werfen und bunt verkleidet auf die Straße gehen und der närrischen Fünften Jahreszeit frönen.







Artikel teilen

Artikel teilen