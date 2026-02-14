Es kommt nicht oft vor, dass sich Valentinstag und Karneval überschneiden – in diesem Jahr schon. Das gibt den Narren gleich zwei Gründe, zu feiern.
Lesezeit 1 Minute
In der Karnevalszeit gibt es diejenigen, die sich im eigenen stillen Kämmerlein einschließen und nichts mit dem Trubel zu tun haben wollen, munkelt man. Aber natürlich gibt es am Mittelrhein und im Hunsrück auch diejenigen, die sich in Schale werfen und bunt verkleidet auf die Straße gehen und der närrischen Fünften Jahreszeit frönen.