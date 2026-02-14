Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wenn Karneval und Fest der Liebe sich überschneiden
Am 14. Februar ist Valentinstag. In diesem Jahr fällt dieser in die heiße Karnevalszeit.
Am 14. Februar ist Valentinstag. In diesem Jahr fällt dieser in die heiße Karnevalszeit.
Jens Kalaene/dpa. picture alliance/dpa

Es kommt nicht oft vor, dass sich Valentinstag und Karneval überschneiden – in diesem Jahr schon. Das gibt den Narren gleich zwei Gründe, zu feiern.

Lesezeit 1 Minute
In der Karnevalszeit gibt es diejenigen, die sich im eigenen stillen Kämmerlein einschließen und nichts mit dem Trubel zu tun haben wollen, munkelt man. Aber natürlich gibt es am Mittelrhein und im Hunsrück auch diejenigen, die sich in Schale werfen und bunt verkleidet auf die Straße gehen und der närrischen Fünften Jahreszeit frönen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren