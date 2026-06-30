Erstmals sind schon im Vorverkauf alle Tickets vergriffen: eine schöne Bestätigung für das längst zur Tradition gewordene Fallig Open Air in Enkirch. Was bei der Veranstaltung für eine besonders familiäre Atmosphäre sorgt.
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Mit weichem Waldboden, einem fußläufig erreichbaren Campingplatz und selbstgemachter Erdbeerbowle kann das Fallig Open Air in diesem Jahr wieder auftrumpfen. Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juli, werden Punkrock-, Indie- und Metalklänge das Großbachtal nahe dem 1400-Einwohner-Dorf Enkirch erschallen.