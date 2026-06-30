Festivalsommer Rhein-Hunsrück Wenn in Enkirch wieder Punkrock erklingt Johannes Kirsch 30.06.2026, 16:00 Uhr

i Am 3. und 4. Juli findet in Enkirch das 29. Fallig Open Air statt (hier eine Aufnahme von 2023). Philipp Lauer

Erstmals sind schon im Vorverkauf alle Tickets vergriffen: eine schöne Bestätigung für das längst zur Tradition gewordene Fallig Open Air in Enkirch. Was bei der Veranstaltung für eine besonders familiäre Atmosphäre sorgt.

Mit weichem Waldboden, einem fußläufig erreichbaren Campingplatz und selbstgemachter Erdbeerbowle kann das Fallig Open Air in diesem Jahr wieder auftrumpfen. Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juli, werden Punkrock-, Indie- und Metalklänge das Großbachtal nahe dem 1400-Einwohner-Dorf Enkirch erschallen.







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