„Uuuund... Action!“ – so stellt man es sich vor, wenn ein Regisseur zum Dreh einer Szene aufruft. Was Edgar Reitz tatsächlich ruft, wenn die Kamera läuft, hat er leider nicht verraten. Dafür gab seine Frau Salome Kammer einen interessanten Einblick.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kinobesuch? Ich für meinen Teil kann leider nicht mehr sagen, welchen Film ich als allerersten auf der großen Leinwand gesehen habe. Nur so viel ist sicher: Es muss eine positive Erfahrung gewesen sein, denn diesem ersten sind bis heute unzählige weitere Kinobesuche gefolgt. Es gibt am Kino eigentlich nichts, was ich nicht mag – vielleicht mit Ausnahme von Zwei-Meter-Menschen, wenn sie direkt vor mir sitzen und den Blick auf die Leinwand versperren. Aber dafür kann ja das Kino nichts.

Jedenfalls: Beim Eröffnungsabend der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern hat mich die Begeisterung fürs Kino wieder gepackt. Was den Abend besonders machte, war natürlich der Besuch von Edgar Reitz. Den Regisseur zu erleben, wie er mit 92 Jahren noch voller Energie übers Filmemachen spricht, hat großen Eindruck gemacht. Man glaubte es seiner Frau Salome Kammer aufs Wort, als sie in einer kleinen Talkrunde vor der Filmvorführung sagte: „Er braucht jeden Tag ein bisschen Filmdreh“, das sei „artgerechte Haltung“.

Und noch ein anderer Satz hat sich mir eingeprägt. „Ein Film endet nicht auf der Leinwand“, sagte Reitz, „sondern er ist in den Köpfen und Herzen der Menschen.“ Reitz macht also keine Filme um des Filmemachens willen, sondern er denkt das Publikum gleich mit. So entsteht im besten Fall großes Kino.