Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn es nicht einmal dem Koch schmeckt Philipp Lauer 04.02.2026, 07:30 Uhr

i Symbolfoto: Kinder essen in einer Kindertagesstätte – es scheint ihnen zu schmecken, der Koch kann beruhigt sein. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Dass Meinungen am Esstisch bei neuen Gerichten mal auseinandergehen, damit muss und kann man als Hobbykoch wohl leben. Umso mehr erfreut natürlich ein einhelliges Lob. Manchmal geht das Sonntagsessen aber auch ganz anders aus, berichtet unser Autor.

Wann haben Sie das letzte Mal etwas gekocht, dass selbst ihnen als Koch so gar nicht geschmeckt hat? Aus eigener schmerzlicher Erfahrung kann ich berichten: Es ist schon schwer genug, wenn man sich mit viel Mühe an einem aufwendigen neuen Rezept versucht, und es die kleinen und großen Mitbewohner dann verschmähen.







