Konzert der Villa Musica Wenn es in Oberwesel wie in Venedig klingt Werner Dupuis 08.12.2025, 17:00 Uhr

i Mit Werken von Vivaldi stimmte die Villa Musica in Oberwesel aufs Weihnachtsfest ein. Werner Dupuis

Villa-Musica-Konzerte sind für ihre hohe musikalische Qualität bekannt. Da machte der Vivaldi-Abend in Oberwesel keine Ausnahme.

Schöner hätte Vivaldi selbst in Venedig nicht klingen können. Auf ihrer Tournee durch Rheinland-Pfalz machte Camerata Villa Musica auch Station in Oberwesel. Ervis Gega, Violinistin von Weltruf und künstlerische Leiterin der Villa Musica, brillierte gemeinsam mit hochbegabten Stipendiaten der rheinland-pfälzischen Landesstiftung mit Kompositionen von Antonio Vivaldi.







