Wenn es in Oberwesel wie in Venedig klingt

Villa-Musica-Konzerte sind für ihre hohe musikalische Qualität bekannt. Da machte der Vivaldi-Abend in Oberwesel keine Ausnahme.
Lesezeit 1 Minute
Schöner hätte Vivaldi selbst in Venedig nicht klingen können. Auf ihrer Tournee durch Rheinland-Pfalz machte Camerata Villa Musica auch Station in Oberwesel. Ervis Gega, Violinistin von Weltruf und künstlerische Leiterin der Villa Musica, brillierte gemeinsam mit hochbegabten Stipendiaten der rheinland-pfälzischen Landesstiftung mit Kompositionen von Antonio Vivaldi.