Vermutlich habe ich zu viele Filme gesehen. Jedenfalls kommen mir bei jedem zweiten Beitrag in unserer Zeitung Dinge bemerkenswert bekannt vor. Etwa die These, dass Alkohol in geringen Mengen gesundheitsfördernd sei. Da habe ich eine Empfehlung!
Lesezeit 1 Minute
Alkohol hat in gewissen geringen Mengen eine gesundheitsfördernde Wirkung. Dieser These ist der Bopparder Hendrik Bibow nachgegangen und hat damit bei „Jugend forscht“ gepunktet. Eine reife Leistung des 18-jährigen Schülers aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis!