Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn einen „Der Rausch“ beflügelt Daniel Rühle 02.03.2026, 06:00 Uhr

i Ist der Mensch mit zu wenig Blutalkoholwert geboren? Dieser Frage geht das dänisch-schwedische Drama "Der Rausch" nach. Robert Michael/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Vermutlich habe ich zu viele Filme gesehen. Jedenfalls kommen mir bei jedem zweiten Beitrag in unserer Zeitung Dinge bemerkenswert bekannt vor. Etwa die These, dass Alkohol in geringen Mengen gesundheitsfördernd sei. Da habe ich eine Empfehlung!

Alkohol hat in gewissen geringen Mengen eine gesundheitsfördernde Wirkung. Dieser These ist der Bopparder Hendrik Bibow nachgegangen und hat damit bei „Jugend forscht“ gepunktet. Eine reife Leistung des 18-jährigen Schülers aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis!







Artikel teilen

Artikel teilen