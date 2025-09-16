Mancher Start in die Woche ist besonders montag - finden Sie nicht auch? Wieso der Montag an dieser Stelle klein und ohne s geschrieben steht – warum das gar nicht so schlimm ist und wann es wieder besser wird:

War bei Ihnen gestern auch so sehr montag? Also natürlich war gestern der Wochentag Montag, aber manchmal benutze ich das Wort gern als Adjektiv und schreibe es deshalb auch – entgegen der üblichen Rechtschreibregeln – klein und ohne s. In diesem Fall assoziiere ich mit dem Wochentag das Gefühl, nach dem (langen) Wochenende nicht in die Gänge zu kommen, wenn irgendwie alles etwas mühsam und zäh ist.

Wenn es Ihnen gestern auch so ging, seien Sie beruhigt: Erstens sind wir dann schon mindestens zwei. Zweitens läuft es dienstags erfahrungsgemäß meist schon wieder viel besser. Drittens ist mir beim Schreiben dieser Zeilen noch ein Mitmensch eingefallen, dem es auch so ging: Der Autofahrer, dessen Weiterfahrt ich in Emmelshausen kurz im Weg stand und der mir deshalb einen besonders griesgrämigen Blick zuwarf, war wohl auch mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und überhaupt: Der Dienstag ist die zweite Chance für einen guten Start in die Woche.

So oder so wünsche ich Ihnen einen Guten Morgen.