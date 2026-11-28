Ideen von Instagram und Co. Wenn die Weihnachtsdeko zum Albtraum wird Monika Pradelok 28.11.2026, 09:00 Uhr

i Basteln gehört für viele zur Vorweihnachtszeit dazu. Doch nicht jedes DIY-Projekt gelingt auf Anhieb – manchmal liegen zwischen kreativer Idee und fertiger Weihnachtsdekoration einige Nervenproben. AdobeStock/knipseria. knipseria - stock.adobe.com

Ein bisschen Heißkleber, ein paar Christbaumkugeln und fertig ist die Deko für den Advent? Von wegen! Ein vermeintlich einfaches DIY-Projekt wird zur Nervenprobe – inklusive verklebter Finger und jeder Menge Frust.

Instagram, TikTok und Pinterest sind voll davon: Menschen, die mit wenigen Handgriffen wunderschöne Dekorationen zaubern. Ein bisschen Heißkleber hier, etwas Deko dort – fertig ist das fesche DIY-Projekt. Dass zwischen der Hochglanzwelt der sozialen Netzwerke und der heimischen Bastelrealität Welten liegen können, zeigt der Versuch unserer Autorin, die Weihnachtsdekoration um einen selbst gestalteten Adventskranz zu bereichern.Die Idee klang ...







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