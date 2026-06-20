Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn die Sonne Überstunden macht Annalena Bischoff 20.06.2026, 07:30 Uhr

i Mit dem 21. Juni beginnt der astronomische Sommer. Moritz Frankenberg. picture alliance/dpa

Der Sommer beginnt offiziell erst am morgigen Sonntag. Mit der Sommersonnenwende steht zugleich der längste Tag des Jahres bevor. Ein perfekter Anlass, zu später Stunde die Natur am Rhein und im Hunsrück zu genießen.

Zahlreiche Stunden Sonnenschein haben in den vergangenen Tagen die Wälder, Felder und Weinberge am Mittelrhein und im Hunsrück in warmes Licht getaucht. Wer derzeit abends unterwegs ist, kennt das Gefühl: Man schaut au die Uhr, rechnet mit der Dämmerung und stellt überrascht fest, dass die Sonne immer noch hoch am Himmel steht.







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