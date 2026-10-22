Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn die Kirche zum Rave einlädt Annalena Bischoff 22.10.2026, 07:30 Uhr

i Heute Abend findet in der Friedenskirche in Kirchberg die Veranstaltung „Electronic Sacrament“ statt. Los geht es um 19 Uhr. Dieter Junker

Wer sagt eigentlich, dass es in der Kirche immer still sein muss? In Kirchberg zeigt der Evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach heute Abend, dass ein Gotteshaus mehr sein kann als ein Ort für Gebete und Orgelklänge.

Bass statt Orgel, Beats statt Gebete: Wenn die Kirche zum Rave einlädt, klingt das erst einmal nach einem ziemlich ungewöhnlichen Abendprogramm. Doch genau das steht heute Abend in der Friedenskirche in Kirchberg auf dem Plan. Der Evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach verbindet eine Abendmahlsfeier mit DJ-Sounds – und lässt danach beim Chill & Rave die Party starten.







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