Es war Freitagmorgen und das Wochenende stand kurz bevor. Obwohl ich noch einen Arbeitstag vor mir hatte, war ich eigentlich ziemlich gut gelaunt. Da ich am Wochenende frei hatte und plante, meine Eltern zu besuchen, freute ich mich auf die kommenden Tage. Doch da hatte ich die Rechnung ohne meine Kaffeemaschine gemacht.

Da ich eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin bin, gehört der Wachmacher morgens zu meiner Routine dazu. Bevor es aus dem Haus geht, gönne ich mir also jeden Morgen eine Tasse des schwarzen Goldes. So auch an diesem Freitag – zumindest hatte ich das vor. Meine Kaffeemaschine hatte jedoch andere Pläne.

Bevor ich mich im Bad fertigmachte, schaltete ich das Gerät schon mal an, damit es aufheizen konnte. Als ich nach ein paar Minuten zurück in die Küche kam, sah ich das Übel schon von Weitem: Es blinkten Lämpchen, die nicht blinken sollten. Besonders die Farbe beunruhigte mich: Es war ein knalliges Rot. Und wie wir alles wissen, wenn ein Gerät eine Fehlermeldung anzeigt und dann auch noch rot blinkt, ist das nie ein gutes Zeichen.

In der Hoffnung, dass es nur eine kurzzeitige Irritation des Gerätes war, schaltete ich die Maschine also noch mal aus und wieder an. Doch vergebens. Noch immer blinkte die rote Lampe. Ich versuchte, mir trotzdem eine Tasse Kaffee zu drücken. Die Tasse wurde sogar mit einem Viertel gefüllt, doch dann stoppte die Maschine abrupt, und das rote Licht blinkte noch immer.

Tja, damit war es das an diesem Morgen mit meinem Kaffee. Auch wenn ich später im Büro in den Genuss des Wachmachers kam, muss ich schnellstens schauen, dass meine Maschine zu Hause wieder funktioniert. Denn ich vertrete ganz stark die Meinung: Ohne Kaffee am Morgen wird der Tag nur halb so schön.