Eine Frage der Sicherheit
Wenn die Hunsrückquerbahn die Straße kreuzt
Nur das Andreaskreuz deutet am Bahnübergang bei Nickweiler darauf hin, dass es sich um einen ebensolchen handelt. Die Gleise feh
Nur das Andreaskreuz deutet am Bahnübergang bei Nickweiler darauf hin, dass es sich um einen ebensolchen handelt. Die Gleise fehlen hier noch genauso wie weitere Sicherheitseinrichtungen.
Johannes Kirsch

Treffen sich ein Auto und ein Zug an einer Kreuzung – wer hat dann eigentlich Vorfahrt? Die nicht ganz ernst gemeinte Frage soll auf ein wichtiges Problem aufmerksam machen: Bei der Hunsrückquerbahn fehlt es an sicheren Bahnübergängen.

Lesezeit 2 Minuten
Bis auf der Trasse der Hunsrückquerbahn wieder regelmäßig Züge rollen werden, werden gewiss noch einige Tage ins Land ziehen. Die Deutsche Bahn spricht aktuell von Oktober. Sie sprach aber auch schon mal von August und sogar schon mal von Januar – 2026 wohlgemerkt.
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