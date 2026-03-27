Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn die E-Mail an den Falschen geht Daniel Rühle 27.03.2026, 07:30 Uhr

i E-Mail für dich: Irrläufer sind in Zeiten der elektronischen post weit verbreitet. Christoph Dernbach/dpa. picture alliance/dpa

Beim Sichten von Hunderten E-Mails am Tag kann es sein, dass man ab und an schmunzeln muss, wenn man im Postfach eine solche erhascht, die gar nicht für die Redaktion gedacht war. So jüngst passiert. Über die Wirren der modernen Welt.

Wer kennt es nicht? Schnell hat man per automatischer Vervollständigung eine E-Mail versendet, die dann beim völlig falschen Adressaten landet. Das sind die Tücken der neuen digitalen Welt – bei handgeschriebenen Briefen mit einer postalischen Adresse war die Sorgfalt gefühlt höher, wenn man etwas geschrieben und frankiert zur Post gebracht hat, bevor es die Welt der elektronischen Briefe gab.







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