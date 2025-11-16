Kalender „Hunsrücklichter“ Wenn die Bux mit Harz total versaut ist Thomas Torkler 16.11.2025, 10:00 Uhr

i So richtig nass wurde Werner Dupuis als er für seinen Kalender "Hunsrücklichter" diese bunte Blumenwiese bei Dorweiler nach einem Gewitter fotografierte. Mittlerweile werden hier Eigenheime gebaut. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Ob eine Wiese mit leuchtend blauen Kornblumen und knallrotem Klatschmohn oder grasende Kühe vor buntem Herbstlaub: Der Kalender „Hunsrücklichter 2026“ von Werner Dupuis hat auch dieses Mal wieder viele einzigartige Motive zu bieten.

„Da hat die ganze Bux gebappt“, erinnert sich Fotograf Werner Dupuis an die Entstehung des August-Bildes für seinen Kalender „Hunsrücklichter 2026“. Auf der höchsten Erhebung im Rhein-Hunsrück-Kreis, dem Simmerkopf (653m), hat er sein Motiv gefunden, das auf die Platte – nein die Speicherkarte – gebannt werden sollte.







