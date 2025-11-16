Wenn die Bux mit Harz total versaut ist

Ob eine Wiese mit leuchtend blauen Kornblumen und knallrotem Klatschmohn oder grasende Kühe vor buntem Herbstlaub: Der Kalender „Hunsrücklichter 2026“ von Werner Dupuis hat auch dieses Mal wieder viele einzigartige Motive zu bieten.
Lesezeit 3 Minuten
„Da hat die ganze Bux gebappt“, erinnert sich Fotograf Werner Dupuis an die Entstehung des August-Bildes für seinen Kalender „Hunsrücklichter 2026“. Auf der höchsten Erhebung im Rhein-Hunsrück-Kreis, dem Simmerkopf (653m), hat er sein Motiv gefunden, das auf die Platte – nein die Speicherkarte – gebannt werden sollte.