Theater im Flecke Wenn die Bahn in Gemünden Halt macht, wird’s amüsant 07.11.2025, 14:00 Uhr

i Eine verrückte Truppe Bahnreisender strandet unter der Regie von Annette Kaiser (links) am Bahnhof Gemünden. Sie freut sich, wenn viele Hunsrücker mitreisen. Charlotte Krämer-Schick

Es ist lange her, dass der letzte Zug von Simmern nach Gemünden fuhr. Im November aber macht ein ICE in der Perle des Hunsrücks Halt. Und dann wird es amüsant.

Lang ist es her, dass Gemünden einen Bahnhof hatte und dort Züge nach Simmern verkehrten. Genau genommen 60 Jahre. Am Freitag und Samstag, 21. und 22. November, aber hält ein besonderer ICE an einem besonderen Bahnhof in der Perle des Hunsrücks. Mit dabei: Die Theatergruppe „Theater im Flecke“, die mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Winnie Abel für besondere (Bahn-)Momente sorgen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen