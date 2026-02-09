Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wenn die Anzugshose langsam eng wird
Blau, Grau und Bordeaux: Das passt mir aus dem aktuellen Kleiderschrank noch.
Daniel Rühle

Frei nach Walter Ulbricht: Niemand hat die Absicht, nicht mehr in seine Anzüge zu passen. Doch es passiert immer wieder. Dann muss man in den sauren Apfel beißen, und die Garderobe austauschen. 

Man wird nicht jünger. Das merke ich derzeit an den Anzügen im Schrank, beziehungsweise in der Altkleidersammlung – beziehungsweise in meinen Warenkörben bei Onlineversandhäusern.Trug ich zu meiner Abiturzeit noch Größe 48, bin ich davon mittlerweile ein gutes Stück weit weg – und zwar nach oben.

