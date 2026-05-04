Für eine ganze Reihe Menschen beginnt jetzt die beste Zeit des Jahres – jedenfalls, wenn man einer repräsentativen Umfrage glauben mag. Deren Ergebnis besagt nämlich, dass der Mai der beliebteste Monat im Jahresverlauf ist. Willkommen im Wonnemonat!
Lesezeit 1 Minute
Jetzt sind wir also schon mittendrin im Wonnemonat Mai. Für 21 Prozent der Erwachsenen in Deutschland ist das eine tolle Nachricht. Das hat zumindest vor ein paar Jahren eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Jeder Fünfte nannte da den Mai als seinen Lieblingsmonat.