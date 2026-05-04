Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn der Wonnemonat kommt Hilko Röttgers 04.05.2026, 07:30 Uhr

i Der Mai ist gekommen, der laut einer Umfrage beliebteste Monat des Jahres. Lars Penning. picture alliance/dpa

Für eine ganze Reihe Menschen beginnt jetzt die beste Zeit des Jahres – jedenfalls, wenn man einer repräsentativen Umfrage glauben mag. Deren Ergebnis besagt nämlich, dass der Mai der beliebteste Monat im Jahresverlauf ist. Willkommen im Wonnemonat!

Jetzt sind wir also schon mittendrin im Wonnemonat Mai. Für 21 Prozent der Erwachsenen in Deutschland ist das eine tolle Nachricht. Das hat zumindest vor ein paar Jahren eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Jeder Fünfte nannte da den Mai als seinen Lieblingsmonat.







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