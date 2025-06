Karriereplanung und Familienausflug in einem – diese Kombination bietet die Karrieremesse „Jobs im Park“. Am 28. Juni präsentieren sich knapp 30 Einrichtungen und Unternehmen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis im Tierpark Rheinböllen.

„Karriere trifft Natur“ – so lautet das Motto der Fachkräftemesse „Jobs im Park“ am kommenden Samstag, 28. Juni. Für diesen Tag lädt unsere Zeitung in Kooperation mit der beim Regionalrat Wirtschaft angedockten Initiative Gelobtes Land und dem Tierpark Rheinböllen zu einem besonderen Messe-Erlebnis ein. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich knapp 30 Aussteller im Tierpark und zeigen den Besuchern, was ihr Unternehmen in Sachen Karrierechancen zu bieten hat.

Das Spektrum der Aussteller ist breit gefächert. Von Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes über Unternehmen aus dem sozialen oder dem Gesundheitssektor bis hin zu Handwerks- und Industriebetrieben ist alles dabei. „Alle Unternehmen kommen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis“, erklärt Robin Lindner, Eventleiter bei der rz-Media GmbH. So spiegelt „Jobs im Park“ auch wider, wie vielfältig die Arbeitswelt im Landkreis aufgestellt ist.

So kann man die Karriereplanung mit einem Familienausflug verbinden.

Robin Lindner

An jedem Messestand – sei es direkt im Grünen, an der Grillhütte oder am See – wird es ein individuelles Angebot geben. Die Arbeitgeber haben bei der Messe die Möglichkeit, ihre offenen Stellenangebote, Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten einem breiten Publikum zu präsentieren. So verfolgt der Tag auch das Ziel, dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen.

Das Besondere bei „Jobs im Park“ ist das Ambiente im Tierpark. Denn die Besucher können die potenziellen Arbeitgeber in einer entspannten und familiären Atmosphäre mitten in der Natur kennenlernen. Wer dabei sein möchte, hat noch bis zum kommenden Freitag, 27. Juni, die Möglichkeit, sich per Online-Registrierung ein Ticket zum Preis von 1 Euro zu sichern. Hinzu kommt: Begleitende Besucher erhalten 20 Prozent Rabatt auf den Tageseintrittspreis in den Tierpark. „So kann man die Karriereplanung mit einem Familienausflug verbinden“, sagt Robin Lindner vom Organisationsteam unserer Zeitung.

Fortsetzung wird schon geplant

Dass dieses Konzept aufgeht, hat sich bereits bei der Premiere von „Jobs im Park“ im vergangenen Jahr gezeigt. Die erste Auflage der Karrieremesse im Tierpark Rheinböllen stieß auf großes Publikumsinteresse. „Es war ein sehr erfolgreicher Auftakt“, blickt Lindner auf die Veranstaltung im vergangenen Jahr zurück. „Wir hatten begeisterte Besucher und sehr zufriedene Aussteller.“

Dass das Fazit nach der zweiten Auflage am 28. Juni ebenso positiv ausfallen wird, davon ist Lindner überzeugt. Tatsächlich steht bereits jetzt schon fest, dass „Jobs im Park“ auch im kommenden Jahr wieder an den Start gehen soll.

Weitere Informationen über alle Aussteller bei „Jobs im Park“ gibt es online unter https://rz-forum.de/pages/jobs-im-park. Dort finden Interessierte auch die Online-Registrierung für das 1-Euro-Ticket.