DRK Rhein-Hunsrück erklärt Wenn der Rettungshubschrauber kommt: Was sagt das aus? Annalena Bischoff 01.04.2026, 18:00 Uhr

i Im Februar 2026 gab es drei Unfälle mit Verletzten im Rhein-Hunsrück-Kreis. Bei Woppenroth und Emmelshausen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, auf der B50 bei Hirschfeld hingegen nicht. Nico Karbach

Nicht jeder Einsatz eines Rettungshubschraubers bedeutet automatisch einen besonders schweren Notfall. Experten des DRK Rhein-Hunsrück erklären, wie im Rhein-Hunsrück-Kreis entschieden wird – und welche Rolle der Hubschrauber tatsächlich spielt.

Blaulicht, Sirenen – und manchmal ein Hubschrauber am Himmel: Allein im Februar gab es drei größere Unfälle im Rhein-Hunsrück-Kreis, bei Woppenroth, Emmelshausen und auf der B50 bei Hirschfeld. In zwei Fällen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, bei Hirschfeld hingegen nicht.







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