Nicht jeder Einsatz eines Rettungshubschraubers bedeutet automatisch einen besonders schweren Notfall. Experten des DRK Rhein-Hunsrück erklären, wie im Rhein-Hunsrück-Kreis entschieden wird – und welche Rolle der Hubschrauber tatsächlich spielt.
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Blaulicht, Sirenen – und manchmal ein Hubschrauber am Himmel: Allein im Februar gab es drei größere Unfälle im Rhein-Hunsrück-Kreis, bei Woppenroth, Emmelshausen und auf der B50 bei Hirschfeld. In zwei Fällen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, bei Hirschfeld hingegen nicht.