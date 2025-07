Sie wissen es längst, liebe Leser, ich bin ein wenig naturverrückt. Und ich liebe Vögel aller Art. Daher setze ich alles daran, den Piepmätzen ein Zuhause in unserem Garten zu bieten. Mehr als 20 Nistkästen hängen am Haus und der Scheunenwand, unser Areal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Spatzenparadies gemausert. Denn die fühlen sich hier besonders wohl. Aber auch Meisen oder Rotschwänzchen kommen gern zu uns in den Garten, seit zwei Jahren brütet auch ein Schwalbenpaar in der Scheune.

In diesem Jahr ist der Nachwuchs besonders zahlreich, scheint mir. Immer wieder hört man die kleinen Vögel in ihren Häuschen wild piepen, wenn die Eltern mal wieder eine leckere Portion Futter bringen. Da wird das Maul dann ordentlich weit aufgerissen. Die erste Spatzengeneration ist schon ausgezogen, die zweite schickt sich auch an, langsam aber sicher flügge zu werden. Die ersten Ästlinge – das sind die Vögel, die zwar schon das Nest verlassen haben, aber meist auf Ästen sitzend von den Eltern versorgt werden – konnte ich bereits sichten. Einen sogar ganz nah, denn der hatte sich die Sträucher vor unserem Küchenfenster ausgesucht, um darin auf das begehrte Futter zu warten.

So herrschte reges Treiben vor dem Fenster. Anfangs noch im Minutentakt flogen die Eltern im Wechsel ein, um dem Kleinen etwas Leckeres ins Maul zu stecken. Doch dann ließen sie auch mal auf sich Warten. Das aber konnte das kleine plüschige Etwas nicht gutheißen. Aufgeregt hopste es auf seinem Ast entlang, riss das Maul auf oder piepste wild, bis sich die Mutter wieder blicken ließ. Kann ein Morgen schöner beginnen als mit diesem süßen Anblick? Nun hoffe ich, dass der Nachwuchs nicht von der Nachbarskatze entdeckt wird und im kommenden Jahr selbst hungrige Mäuler stopft. Gern wieder vor unserem Küchenfenster.