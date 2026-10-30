Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wenn der Nachwuchs plötzlich auf CDs steht
Die CDs im Regal unseres Autors haben einen neuen Hörer gefunden.
Die CDs im Regal unseres Autors haben einen neuen Hörer gefunden.
Swen Pförtner. picture alliance/dpa

Die alte Musikanlage aus dem Jugendzimmer unseres Autors steht neuerdings im Kinderzimmer seines Sohns. Dieser zeigt trotz Streaming-Sozialisierung Interesse an der Antiquität und hat CD und Kassette für sich entdeckt.

Lesezeit 1 Minute
Beim jüngsten Besuch bei meinen Eltern bekam ich das Angebot, die alte Musikanlage, die in meinen Teenagerjahren mein Jugendzimmer geschmückt hat, mitzunehmen. Das gute Stück beschallte zuletzt das Wohnzimmer meiner Eltern, war durch einen Umbau desselben jedoch auf dem Abstellgleis gelandet.
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