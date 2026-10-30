Die alte Musikanlage aus dem Jugendzimmer unseres Autors steht neuerdings im Kinderzimmer seines Sohns. Dieser zeigt trotz Streaming-Sozialisierung Interesse an der Antiquität und hat CD und Kassette für sich entdeckt.
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Beim jüngsten Besuch bei meinen Eltern bekam ich das Angebot, die alte Musikanlage, die in meinen Teenagerjahren mein Jugendzimmer geschmückt hat, mitzunehmen. Das gute Stück beschallte zuletzt das Wohnzimmer meiner Eltern, war durch einen Umbau desselben jedoch auf dem Abstellgleis gelandet.