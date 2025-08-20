Derzeit komme ich immer wieder mit den Wochentagen durcheinander. Wenn man etwa sonntags arbeitet, fühlt sich der Montag an wie ein Dienstag und alles verschiebt sich für einen Tag. Zwar nicht im Kalender, zumindest aber im Kopf. Und wenn ich dann bedenke, dass der letzte Urlaub bereits mehrere Monate her ist, weiß ich, warum ich so müde bin und mein Gehirn sich wie Brei anfühlt – die Sommertemperaturen tun dazu ihr Übriges.

Doch warum lohnt es sich gerade heute über das Thema Zeit und Wochentage zu sinnieren? Es ist Mitte der Woche. Aber das ist nicht der Grund. Auch der heutige finnische Abend bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern nicht. Dabei wäre es so schön gewesen, gehörte Finnland doch Jahrhunderte zu Schweden und erhielt im 18. Jahrhundert einen neuen Kalender, was dazu führte, dass der 1. März 1753 direkt auf den 17. Februar folgte – was ein Zeitraffer! Nein, es geht darum, dass am 20. August vor sieben Jahren Greta Thunberg mit den Fridays-for-Future-Streiks begann. Wer nun in den Kalender schaut, wird feststellen, dass das kein Freitag, sondern ein Montag war. Verrückt, aber sie ist ja auch Schwedin.