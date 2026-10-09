Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Wenn das Radio zum Verhängnis wird
Baustellenstopp bei Bacharach: Der Verkehr wird aktuell per Ampel geregelt – und bot der Autorin den passenden Rahmen für einen
Baustellenstopp bei Bacharach: Der Verkehr wird aktuell per Ampel geregelt – und bot der Autorin den passenden Rahmen für einen musikalischen Auftritt.
Monika Pradelok

Ein Lied, eine rote Ampel bei Bacharach und ein geöffnetes Autofenster: Was als kurzer Baustellenstopp beginnt, endet für unsere Reporterin mit einem lautstarken Auftritt – und einer Busreisegruppe als unfreiwilligem Publikum.

Lesezeit 1 Minute
Liebe Leserinnen und Leser, Sie kennen diese Situation sicherlich: Sie sind im Auto unterwegs, haben alles Mögliche im Kopf, und dann – ganz plötzlich – erklingt ein Lied im Radio, das Sie kennen. Der erste Reflex: mitsingen. Ganz egal, ob man den Text kann.
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