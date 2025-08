Das Leben ist kein Wunschkonzert, na klar. Trotzdem stehen die Zeichen gut, dass in nächster Zeit der eine oder andere Wunsch in Erfüllung gehen wird. Man muss nur die Augen aufmachen, ein wenig Glück haben – und ganz fest dran glauben.

Werden wir jetzt alle wunschlos glücklich? Zugegeben, es wäre die größtmögliche Lösung. Mehr als das geht nicht: alle – wunschlos – glücklich. Dieses Ziel ist vielleicht unerreichbar. Und ob es erstrebenswert ist, oder ob Glück verblasst, wenn alle Wünsche erfüllt sind, das sollen erst mal die Philosophen klären.

Bleiben wir also bodenständig. Denn das Streben nach Glück an sich ist ja weit verbreitet. Warum sonst werden Münzen in Brunnen geworfen, Kerzen auf Geburtstagstorten ausgeblasen oder alte Lampen geputzt in der Hoffnung, ein guter Geist könne ihnen entsteigen? Eben: Weil man ja manchmal doch noch etwas möchte.

Wem das gerade auch so geht, für den stehen die Zeichen ziemlich gut – so lange sie oder er gegen ein wenig Aberglauben nichts einzuwenden hat. Denn in den nächsten Tagen regnen die Perseiden auf die Erde nieder: Sternschnuppen, die sozusagen der Himmel schickt. Die kosmischen Glücksbringer stammen vom Kometen „109 P/Swift-Tuttle“, dessen Spur die Erde alljährlich kreuzt. Teile des Kometenstaubs werden zu Sternschnuppen. Und wie man weiß, darf man sich für jedes gesichtete Exemplar etwas Schönes wünschen, das dann garantiert in Erfüllung geht.

Die ganze Angelegenheit ist übrigens nicht nur eine esoterische Frage, sondern auch ein handfestes Infrastrukturthema. Eines, bei dem der ländliche Raum – wie etwa der Rhein-Hunsrück-Kreis – deutlich besser abschneidet als ein urbanes Ballungsgebiet. Denn: Auf dem Land, da ist es richtig dunkel – ein unschlagbarer Vorteil bei der Sternschnuppenbeobachtung.

Einer der dunkelsten Orte in ganz Rheinland-Pfalz soll übrigens im Dreieck Wiebelsheim/Erbach/Perscheid liegen. Ich gehe fest davon aus, dass die Menschen dort sehr glücklich sind.