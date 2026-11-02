Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn das Erdmännchen an einem knabbert Monika Pradelok 02.11.2026, 10:37 Uhr

i Reporterin Monika Pradelok zu Besuch im Tierpark Rheinböllen. Dort geht es direkt zu den Erdmännchen. Kristof Fröhlich. Monika Pradelok

Eigentlich wollte unsere Autorin im Tierpark Rheinböllen nur ein Foto machen. Doch dann durfte sie Erdmännchen füttern – und bekam prompt einen Biss ab. Eine Begegnung, die sie so schnell nicht vergisst.

Liebe Leserinnen und Leser, manchmal kommt es anders als geplant. Bei einem Besuch im Tierpark Rheinböllen wollte ich eigentlich nur ein schönes Foto von Kristof Fröhlich machen. Doch statt hinter der Kamera zu bleiben, durfte ich plötzlich selbst ran: auf Tuchfühlung mit den Erdmännchen.







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