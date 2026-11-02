Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wenn das Erdmännchen an einem knabbert
Reporterin Monika Pradelok zu Besuch im Tierpark Rheinböllen. Dort geht es direkt zu den Erdmännchen.
Reporterin Monika Pradelok zu Besuch im Tierpark Rheinböllen. Dort geht es direkt zu den Erdmännchen.
Kristof Fröhlich. Monika Pradelok

Eigentlich wollte unsere Autorin im Tierpark Rheinböllen nur ein Foto machen. Doch dann durfte sie Erdmännchen füttern – und bekam prompt einen Biss ab. Eine Begegnung, die sie so schnell nicht vergisst.

Lesezeit 1 Minute
Liebe Leserinnen und Leser, manchmal kommt es anders als geplant. Bei einem Besuch im Tierpark Rheinböllen wollte ich eigentlich nur ein schönes Foto von Kristof Fröhlich machen. Doch statt hinter der Kamera zu bleiben, durfte ich plötzlich selbst ran: auf Tuchfühlung mit den Erdmännchen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren